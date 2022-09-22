Msb: 14 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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Msb: 14 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

22.09.2022 19:21
Msb: 14 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Suriye’nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Kahraman Mehmetçik Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgemize havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi” açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), " Suriye'nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Kahraman Mehmetçik Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgemize havan tacizinde bulunan 14 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" açıklamasını yaptı.

MSB, Suriye'nin kuzeyinde, 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB açıklaması şöyle:

"Suriye'nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Kahraman Mehmetçik Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgemize havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Suriye, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Msb: 14 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Msb: 14 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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