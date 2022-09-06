Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

06.09.2022 11:13
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröre ve teröriste karşı mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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Kaynak: AA

Suriye, Fırat, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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