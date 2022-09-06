Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröre ve teröriste karşı mücadelesi sürüyor.

Kaynak: AA

Suriye, Fırat, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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