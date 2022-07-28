MSB: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

28.07.2022 11:08
MSB: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerine saldırı hazırlığı yapan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadesi kullanıldı.

YORUMLAR
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MSB: 'Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.' MSB: 'Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.' MSB: 'Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 PKK/YPG'li terörist etkisiz' MSB: 'Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 PKK/YPG'li terörist etkisiz'
Kaynak: AA

Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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