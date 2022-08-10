MSB: Saldırı ve sızma girişimindeki 9 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Saldırı ve sızma girişimindeki 9 terörist etkisiz hale getirildi

10.08.2022 10:42
MSB: Saldırı ve sızma girişimindeki 9 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/ YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlere güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz" dedi.


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MSB: 'Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz... MSB: 'Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz... Msb, '7 Pkk/Ypg'li Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini' Duyurdu Msb, '7 Pkk/Ypg'li Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini' Duyurdu
Kaynak: DHA

Mardin, Suriye, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Saldırı ve sızma girişimindeki 9 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: Saldırı ve sızma girişimindeki 9 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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