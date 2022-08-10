Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/ YPG 'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlere güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Mardin, Suriye, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB: Saldırı ve sızma girişimindeki 9 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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