Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Razoni isimli gemi, Lübnan 'ın Tripoli Limanı'na gitmek üzere Odesa'dan hareket etmiştir. Geminin, 2 Ağustos'ta İstanbul'da olması beklenmektedir. Gemi İstanbul'da yapılacak denetimi müteakip varış limanına intikaline devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB: Tahıl sevkiyatında ilk gemi yarın İstanbul'da olacak - Son Dakika

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