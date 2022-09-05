MSB: Tahıl sevkiyatında 3 gemi daha yola çıktı - Son Dakika
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MSB: Tahıl sevkiyatında 3 gemi daha yola çıktı

05.09.2022 09:04
MSB: Tahıl sevkiyatında 3 gemi daha yola çıktı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 3 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 3 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna limanlarında hazırlıklarını tamamlayan 3 gemi daha bugün sabah itibarıyla limandan hareket etti" denildi.


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Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Tahıl sevkiyatında 3 gemi daha yola çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: Tahıl sevkiyatında 3 gemi daha yola çıktı - Son Dakika
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