MSB'den Büyük Taarruz'un yıl dönümünde 'Kamu Spotu' hazırlandı - Son Dakika
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MSB'den Büyük Taarruz'un yıl dönümünde 'Kamu Spotu' hazırlandı

25.08.2022 20:30
MSB'den Büyük Taarruz'un yıl dönümünde 'Kamu Spotu' hazırlandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramının yıl dönümü için hazırlanan kamu spotu, 26-30 Ağustos tarihleri arasında televizyonlarda gösterilecek.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramının yıl dönümü için hazırlanan kamu spotu, 26-30 Ağustos tarihleri arasında televizyonlarda gösterilecek.

MSB tarafından Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümü için kamu spotu reklamı hazırlandı. Hazırlanan kamu spotunun, 26-30 Ağustos tarihleri arasında televizyonlarda gösterileceği belirtildi. MSB'den yapılan açıklamada, "Bu Ağustos'ta, asil milletimizin canından aziz bildiği kutsal vatanını her ne pahasına olursa olsun koruyacağının ve Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olarak kalacağının tüm dünyaya ilanı olan Büyük Taarruz'un 100'üncü yılını kutlamanın gurur, onur ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. İnancı, karakteri ve kültürü hiçbir zaman esareti kabul etmeyen asil milletimiz ve bağrından çıkan kahraman ordusunun bir asır önce verdiği bu destansı mücadeleyi anlatan ve RTÜK onayından geçen kamu spotumuzun, toplumumuzun her kesimine ulaşması için kurumlarınızda 26-30 Ağustos tarihleri arasında yayınlanması için göstereceğiniz destek ve iş birliği için şimdiden teşekkür eder, saygı ve şükranlarımı sunar, yoğun çalışmalarınızda başarılar dilerim" denildi.


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Kaynak: DHA

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