Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan bir gemi daha hareket etti

Paylaşımda, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar sürüyor. Bu sabah itibarıyla 1 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti, Ukrayna'ya gidecek 9 geminin de denetlemesi yapılacak." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü bir geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

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