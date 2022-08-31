Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan bir gemi daha hareket etti - Son Dakika
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Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan bir gemi daha hareket etti

31.08.2022 10:04
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan bir gemi daha hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü bir geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü bir geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Paylaşımda, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar sürüyor. Bu sabah itibarıyla 1 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti, Ukrayna'ya gidecek 9 geminin de denetlemesi yapılacak." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan bir gemi daha hareket etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan bir gemi daha hareket etti - Son Dakika
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