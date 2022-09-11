Msb: Uzman Çavuş Fatih Kalkan Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Şehit Oldu - Son Dakika
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Msb: Uzman Çavuş Fatih Kalkan Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Şehit Oldu

11.09.2022 23:26
Msb: Uzman Çavuş Fatih Kalkan Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uzman Çavuş Fatih Kalkan’ın da bugün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olduğunu açıkladı. Böylece Pençe-Kilit Operasyonu’nda bugün verilen şehit sayısı 4’e yükselmiş oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uzman Çavuş Fatih Kalkan'ın da bugün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olduğunu açıkladı. Böylece Pençe-Kilit Operasyonu'nda bugün verilen şehit sayısı 4'e yükselmiş oldu.

MSB, bugün yaptığı iki ayrı açıklamada, Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu ve Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ile Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olduğunu duyurmuştu.

ŞEHİT SAYISI 4'E YÜKSELDİ

MSB'den yapılan son açıklamada, Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan'ın da bugün aynı bölgede şehit düştüğü bildirildi. Böylece Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bugün verilen şehit sayısı 4'e yükselmiş oldu. MSB'nin son açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 11 Eylül 2022 tarihinde arama-tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşlarımız P. Asb. Kd. Çvş. Gökhan Ağıl, P. Uzm. Çvş. Savaş Borlu, P. Uzm. Çvş. Harun Yıldırım ve P. Uzm. Çvş. Fatih Kalkan şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

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Kaynak: ANKA

Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Msb: Uzman Çavuş Fatih Kalkan Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Şehit Oldu - Son Dakika

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