Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB: 13 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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