MSB: 13 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: 13 terörist etkisiz hale getirildi

07.08.2022 12:49
MSB: 13 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
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MSB: 'Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle... MSB: 'Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle...
Kaynak: AA

Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: 13 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: 13 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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