Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Münbiç ile İlgili Gelişmeler Kapsamında, Arimah Bölgesindeki...

Milli Savunma Bakanlığı: "Münbiç ile İlgili Gelişmeler Kapsamında, Arimah Bölgesindeki...

22 dakika önce

IHAAW194403-GEN/25-12-2018- Milli Savunma Bakanlığı: "Münbiç ile ilgili gelişmeler kapsamında, Arimah bölgesindeki hareketliliğin, 2017 yılından beri söz konusu bölgede bulunan Suriye rejim güçlerine ait olduğu gözlenmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı:
IHAAW194403-GEN/25-12-2018

- Milli Savunma Bakanlığı: "Münbiç ile ilgili gelişmeler kapsamında, Arimah bölgesindeki hareketliliğin, 2017 yılından beri söz konusu bölgede bulunan Suriye rejim güçlerine ait olduğu gözlenmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." 25.12.2018 19: 44: 03 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:50 Kaynak: İHA

Suriye, Milli Savunma Bakanlığı, Münbiç, Güncel
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