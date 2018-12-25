Milli Savunma Bakanlığı: "Münbiç ile İlgili Gelişmeler Kapsamında, Arimah Bölgesindeki...
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IHAAW194403-GEN/25-12-2018- Milli Savunma Bakanlığı: "Münbiç ile ilgili gelişmeler kapsamında, Arimah bölgesindeki hareketliliğin, 2017 yılından beri söz konusu bölgede bulunan Suriye rejim güçlerine ait olduğu gözlenmiştir.
IHAAW194403-GEN/25-12-2018
- Milli Savunma Bakanlığı
: "Münbiç
ile ilgili gelişmeler kapsamında, Arimah bölgesindeki hareketliliğin, 2017 yılından beri söz konusu bölgede bulunan Suriye
rejim güçlerine ait olduğu gözlenmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." 25.12.2018 19: 44: 03 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:50 Kaynak: İHA
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