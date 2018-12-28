Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Münbiç'le İlgili Gelişmeler Kapsamında Doğruluğu Şüpheli Bir Takım...

Milli Savunma Bakanlığı: "Münbiç'le İlgili Gelişmeler Kapsamında Doğruluğu Şüpheli Bir Takım...

1 saat önce

IHAAW142757-SIY/28-12-2018- Milli Savunma Bakanlığı: "Münbiç'le ilgili gelişmeler kapsamında doğruluğu şüpheli bir takım açıklamalar yapılmaktadır.

Milli Savunma Bakanlığı:
IHAAW142757-SIY/28-12-2018

- Milli Savunma Bakanlığı: " Münbiç'le ilgili gelişmeler kapsamında doğruluğu şüpheli bir takım açıklamalar yapılmaktadır. Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden YPG/ PKK terör örgütünün bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur. Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsız hale getirecek kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durma konusunda uyarıyoruz. Konu tarafımızdan yakinen takip edilmektedir." 28.12.2018 14: 27: 57 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:33 Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Münbiç, Politika
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