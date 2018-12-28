Milli Savunma Bakanlığı: "Münbiç'le İlgili Gelişmeler Kapsamında Doğruluğu Şüpheli Bir Takım...
1 saat önce
IHAAW142757-SIY/28-12-2018- Milli Savunma Bakanlığı: "Münbiç'le ilgili gelişmeler kapsamında doğruluğu şüpheli bir takım açıklamalar yapılmaktadır.
IHAAW142757-SIY/28-12-2018
- Milli Savunma Bakanlığı
: " Münbiç
'le ilgili gelişmeler kapsamında doğruluğu şüpheli bir takım açıklamalar yapılmaktadır. Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden YPG/ PKK
terör örgütünün bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur. Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsız hale getirecek kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durma konusunda uyarıyoruz. Konu tarafımızdan yakinen takip edilmektedir." 28.12.2018 14: 27: 57 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:33 Kaynak: İHA
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