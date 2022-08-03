İSTANBUL-TAHIL YÜKLÜ GEMİ RAZONİ'DE DENETİMLER TAMAMLANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-TAHIL YÜKLÜ GEMİ RAZONİ'DE DENETİMLER TAMAMLANDI

03.08.2022 12:37
İSTANBUL-TAHIL YÜKLÜ GEMİ RAZONİ'DE DENETİMLER TAMAMLANDI

Milli Savunma Bakanlığı, "Müşterek Denetleme Timi, Razoni gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı.

Milli Savunma Bakanlığı, "Müşterek Denetleme Timi, Razoni gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi kısa süre içerisinde Lübnan'a gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak" denildi.

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin bulunduğu heyet, Ukrayna'dan gelen tahıl yüklü gemi Razoni'de denetimlerini tamamladı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren denetimlerin ardından heyet gemiden ayrıldı.  Gemi içerisinde heyetin yük ve mürettebat kontrolü yaparak, yükün dışında başka bir şey olup olmadığını incelediği öğrenildi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada," Müşterek Denetleme Timi, Razoni gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi kısa süre içerisinde Lübnan'a gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak" denildi.

- Karaköse
YORUMLAR
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MSB: Müşterek denetleme timi, Razoni gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. MSB: Müşterek denetleme timi, Razoni gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. MSB: 'Mısır yüklü Razoni gemisinde denetim saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek' MSB: 'Mısır yüklü Razoni gemisinde denetim saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek'
Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Boğazı, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-TAHIL YÜKLÜ GEMİ RAZONİ'DE DENETİMLER TAMAMLANDI - Son Dakika

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