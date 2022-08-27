MSB: Ukrayna'dan sevk edilen tahıl miktarı 1 milyon 43 bin 286 tonu buldu - Son Dakika
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MSB: Ukrayna'dan sevk edilen tahıl miktarı 1 milyon 43 bin 286 tonu buldu

27.08.2022 16:12
MSB: Ukrayna'dan sevk edilen tahıl miktarı 1 milyon 43 bin 286 tonu buldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin çalışmalarıyla Ukrayna limanlarından sevk edilen tahıl miktarının 1 milyon 43 bin 286 tonu bulduğunu duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin çalışmalarıyla Ukrayna limanlarından sevk edilen tahıl miktarının 1 milyon 43 bin 286 tonu bulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 22 Temmuz 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Gutarres'in riyasetinde imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' ile Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatının planlandığı gibi devam ettiği belirtildi. Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan anlaşma sonrası İstanbul'da oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılışının Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapıldığı anımsatılarak, "Müşterek Koordinasyon Merkezinin çalışmalarıyla Ukrayna limanlarından sevk edilen tahıl miktarı 1 milyon 43 bin 286 tonu buldu. Bugün sabah saatlerinde 3 gemi daha sevkiyat için hareket ederken 1 Ağustos'tan bu yana toplam 103 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıktı. 103 geminin 57'si boş olarak Ukrayna'ya tahıl almaya giderken, 46 gemi de Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı için hareket etti" denildi.


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Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Ukrayna'dan sevk edilen tahıl miktarı 1 milyon 43 bin 286 tonu buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: Ukrayna'dan sevk edilen tahıl miktarı 1 milyon 43 bin 286 tonu buldu - Son Dakika
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