Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Musul/ırak'ta Dicle Nehri Üzerinde 21 Mart 2019'da Yaşanan Bot Faciasında...

Milli Savunma Bakanlığı: "Musul/ırak'ta Dicle Nehri Üzerinde 21 Mart 2019'da Yaşanan Bot Faciasında...

12 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Musul/Irak'ta Dicle Nehri üzerinde 21 Mart 2019'da yaşanan bot faciasında kaybolanları arama kurtarma çalışmalarına destek olmak maksadıyla;

Milli Savunma Bakanlığı:
Milli Savunma Bakanlığı: "Musul/Irak'ta Dicle Nehri üzerinde 21 Mart 2019'da yaşanan bot faciasında kaybolanları arama kurtarma çalışmalarına destek olmak maksadıyla; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 20 kişilik dalgıç ekibi bugün Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir uçakla bölgeye intikal etti." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:07 Kaynak: İHA

Dicle, Milli Savunma Bakanlığı, Irak, Musul, Güncel
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