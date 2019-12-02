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Milli Savunma Bakanlığı: "NATO hala güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir bir ittifak olma...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı: "NATO hala güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir bir ittifak olma özelliğini korumaktadır.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:02 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı: "NATO hala güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir bir ittifak olma özelliğini korumaktadır."
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