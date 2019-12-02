Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "NATO hala güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir bir ittifak olma...
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı: 'NATO hala güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir bir ittifak olma... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı: "NATO hala güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir bir ittifak olma...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "NATO hala güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir bir ittifak olma özelliğini korumaktadır.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "NATO hala güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir bir ittifak olma özelliğini korumaktadır."

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişler Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor
Cumhurbaşkanının veto ettiği düzenlemeyle ilgili gerekçeli açıklama geldi İBB'nin Basın Koordinatörü Süleyman Sarılar oldu Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 20:49:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "NATO hala güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir bir ittifak olma...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]