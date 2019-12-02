Milli Savunma Bakanlığı : "NATO hala güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir bir ittifak olma özelliğini korumaktadır."

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İçişler Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor

Cumhurbaşkanının veto ettiği düzenlemeyle ilgili gerekçeli açıklama geldi

İBB'nin Basın Koordinatörü Süleyman Sarılar oldu

Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var