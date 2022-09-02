Yunanistan'ın baskısıyla 30 Ağustos paylaşımını kaldıran NATO'ya, MSB'den tepki: Kabul edilemez - Son Dakika
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Yunanistan'ın baskısıyla 30 Ağustos paylaşımını kaldıran NATO'ya, MSB'den tepki: Kabul edilemez

02.09.2022 20:43

Milli Savunma Bakanlığı, NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yaptığı paylaşımı Yunanistan'ın baskısı sonucu kaldırmasına tepki gösterdi. MSB'den yapılan açıklamada, paylaşımın bir başka NATO üyesinin bencil ve şımarık tavrı üzerine iradesini devretmek anlamına gelecek şekilde kaldırılmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), Twitter hesabından 30 Ağustos'ta paylaşılan mesajda Türkçe olarak "Zafer Bayramınız kutlu olsun" ifadelerini kullanmış , ardından İngilizce olarak "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizle birlikteyiz" demişti.

NATO'nun 30 Ağustos paylaşımını kaldırmasına MSB'den sert tepki: Kabul edilemez

YUNANİSTAN TEPKİ GÖSTERİNCE MESAJI SİLDİLER

Yunanistan'ın büyük tepki gösterdiği paylaşım daha sonra NATO tarafından silindi. Türkiye, mesajın silinmesini NATO makamlarının dikkatine getirdi ve durumun kabul edilemez olduğunu bildirdi.

"EV SAHİBİMİZ TÜRKİYE'YE MÜTEŞEKKİRİZ"

Daha sonra silinen bu paylaşımın ardından karargahı İzmir'de bulunan LANDCOM, bugün yeni bir paylaşım yaptı. Bu mesajda "Salı günü LANDCOM müttefikimiz Türkiye'yi Silahlı Kuvvetler Günü vesilesiyle kutlamıştır. Ev sahibimiz Türkiye'ye müteşekkiriz. 30 müttefikimize ittifaka yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz." denildi.

NATO'nun 30 Ağustos paylaşımını kaldırmasına MSB'den sert tepki: Kabul edilemez

"KALDIRILMASI KABUL EDİLEMEZ"

Konuyla ilgili olarak NATO'ya Milli Savunma Bakanlığı'ndan da sert tepki geldi. MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Müttefik Kara Komutanlığının (LANDCOM) 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladığı sosyal medya paylaşımı bir başka NATO üyesinin bencil ve şımarık tavrı üzerine iradesini devretmek anlamına gelecek şekilde kaldırması kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.

NATO'nun 30 Ağustos paylaşımını kaldırmasına MSB'den sert tepki: Kabul edilemez

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir de açıklama yazısı yayınlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 30 Ağustos'un resmi olarak "Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü" olarak adlandırıldığı, bunun milletin iradesi olduğu ve değiştirilemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Yıllardır hiçbir sorun teşkil etmeyen ve itiraz edilmeyen Zafer Bayramı'na yapılan atfın, bu kez uçaklarımıza radar kilidi atarak NATO görevlerini bile sabote etmekten çekinmeyen bir ülkenin mesnetsiz talebi üzerine silinmesi NATO'nun kurumsal kimliğine ve saygınlığına büyük zarar vermiştir. Zafer Bayramı yazılsa da yazılmasa da 1922'de zafer kazandığımız gerçeği değiştirilemez." ifadelerine yer verildi.

Birlikte çalışma ve müttefiklik ruhunun NATO'nun güçlü olmasındaki temel ilkeler olduğu hatırlatılan açıklamada, 70 yıldır yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren NATO üyesi Türkiye'nin, "sorumlulukların dayanışma ruhu içinde yerine getirilmesi ve tarafsızlığın korunması" beklentisi aktarıldı.

NATO'nun 30 Ağustos paylaşımını kaldırmasına MSB'den sert tepki: Kabul edilemez
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SON DAKİKA: Yunanistan'ın baskısıyla 30 Ağustos paylaşımını kaldıran NATO'ya, MSB'den tepki: Kabul edilemez - Son Dakika
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