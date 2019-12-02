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Milli Savunma Bakanlığı : "(NATO) Ülkemizin tam siyasi kontrole sahip olduğu önemli bir...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı : "(NATO) Ülkemizin tam siyasi kontrole sahip olduğu önemli bir siyasi-askeri örgüttür. Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:00 Kaynak: AA
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