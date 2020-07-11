Milli Savunma Bakanlığı: "NATO'ya ait AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı: "NATO'ya ait AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı...

Milli Savunma Bakanlığı, "NATO güvence tedbirleri kapsamında, NATO'ya ait AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada yakıt ikmali yapıldı" bilgisini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, "NATO güvence tedbirleri kapsamında, NATO'ya ait AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada yakıt ikmali yapıldı" bilgisini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO güvence tedbirleri kapsamında, NATO'ya ait AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada yakıt ikmali yapıldı" ifadelerine yer verildi. Bakanlık, konuya ilişkin fotoğrafları da paylaştı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan

Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi

Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı

Mariano'nun menajeri Galatasaray ile ayrılığı açıkladı: 4 aydır maaşlar ödenmiyor

Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi

Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın

Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi

2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı

Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor

Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu

Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif

Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi

Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler

Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı