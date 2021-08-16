Milli Savunma Bakanlığı'nda Afganistan toplantısı! Kabil'deki Türk Görev Kuvveti Komutanı da dahil oldu - Son Dakika

"Hangi partiye oy vereceksin?" diye sordular, Sedat Peker'in oğlu rengini belli etti

Tartışmalara Cübbeli de dahil oldu! Hem Ebrar'a hem de onu destekleyenlere çok sert sözler

Taliban Sözcüsü, Türk televizyonuna konuştu! Hem Türkiye'ye hem de dünyaya mesajı var

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi sonrası Milli Savunma Bakanlığı'nda Kabil'deki Türk birliğinin durumunun ele alındığı toplantı yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yapılan toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.

AFGANİSTAN'DAKİ TÜRK KONUTAN DA TOPLANTIYA KATILDI

Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı tarafından ülkedeki son duruma ilişkin bilgi verildiği toplantıda konuşan Akar, süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.

AKAR: HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI

Kabil'deki personelin güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Akar, bununla ilgili olarak her türlü tedbirin alındığını da açıkladı.

GELİŞMELER ANLIK TAKİP EDİLİYOR

Öte yandan Bakanlık kaynaklarından, Afganistan'la ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığına bağlı harekat merkezlerinin en başından beri faaliyette olduğu, gelişmelerin anlık olarak takip edildiği bildirildi.

KABİL'DE 500 TÜRK GÖREV YAPIYOR

Halihazırda Amerikan, Norveç ve Azerbaycan birliklerinin görev yaptığı Kabil Hamit Karzai Havalimanı'nda 500 civarında Türk güvenlik görevlisi bulunuyor. Asker, polis ve jandarma birlikte çalışıyor.