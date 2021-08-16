Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi sonrası Milli Savunma Bakanlığı'nda Kabil'deki Türk birliğinin durumunun ele alındığı toplantı yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yapılan toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.
Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı tarafından ülkedeki son duruma ilişkin bilgi verildiği toplantıda konuşan Akar, süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.
Kabil'deki personelin güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Akar, bununla ilgili olarak her türlü tedbirin alındığını da açıkladı.
Öte yandan Bakanlık kaynaklarından, Afganistan'la ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığına bağlı harekat merkezlerinin en başından beri faaliyette olduğu, gelişmelerin anlık olarak takip edildiği bildirildi.
Halihazırda Amerikan, Norveç ve Azerbaycan birliklerinin görev yaptığı Kabil Hamit Karzai Havalimanı'nda 500 civarında Türk güvenlik görevlisi bulunuyor. Asker, polis ve jandarma birlikte çalışıyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Milli Savunma Bakanlığı'nda Afganistan toplantısı! Kabil'deki Türk Görev Kuvveti Komutanı da dahil oldu - Son Dakika