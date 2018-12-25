Milli Savunma Bakanlığı'ndan Arimah Açıklaması
26 dakika önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Arimah bölgesindeki hareketliliğin 2017'den beri bölgede bulunan Suriye rejim güçlerine ait olduğunu belirterek, gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Arimah bölgesindeki hareketliliğin 2017'den beri bölgede bulunan Suriye
rejim güçlerine ait olduğunu belirterek, gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Münbiç
ile ilgili gelişmeler kapsamında, Arimah bölgesindeki hareketliliğin, 2017 yılından beri söz konusu bölgede bulunan Suriye rejim güçlerine ait olduğu gözlenmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:46 Kaynak: DHA
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