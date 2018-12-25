Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Arimah Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Arimah Açıklaması

26 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Arimah bölgesindeki hareketliliğin 2017'den beri bölgede bulunan Suriye rejim güçlerine ait olduğunu belirterek, gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Arimah Açıklaması, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Arimah bölgesindeki hareketliliğin 2017'den beri bölgede bulunan Suriye rejim güçlerine ait olduğunu belirterek, gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Münbiç ile ilgili gelişmeler kapsamında, Arimah bölgesindeki hareketliliğin, 2017 yılından beri söz konusu bölgede bulunan Suriye rejim güçlerine ait olduğu gözlenmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:46 Kaynak: DHA

Suriye, Güncel
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