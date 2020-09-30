Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan'a Twitter hesabından destek - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan'a Twitter hesabından destek
Milli Savunma Bakanlığının Azerbaycan'a Twitter hesabından yayınladığı destek mesajı ANKARA - Düşman korkutamaz bizi, Yolumuzdan kimse döndüremez.Ezelden ebede bu böyle, Kardeşliğimizden kimse vazgeçiremez!
Milli Savunma Bakanlığının Azerbaycan'a Twitter hesabından yayınladığı destek mesajı
ANKARA -
Düşman korkutamaz bizi,
Yolumuzdan kimse döndüremez.
Ezelden ebede bu böyle,
Kardeşliğimizden kimse vazgeçiremez!
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