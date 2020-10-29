Milli Savunma Bakanlığından Cumhuriyet Bayramı klibi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığından Cumhuriyet Bayramı klibi
29.10.2020 09:20
Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyetin 97'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir klip yayınladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyetin 97'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir klip yayınladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 97'nci yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadeleri yer aldı. Paylaşımda ayrıca bir de klip yer aldı.
(Utku Şimşek/İHA)
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