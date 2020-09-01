Milli Savunma Bakanlığı'ndan dağ keçileri paylaşımı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı'ndan dağ keçileri paylaşımı
HAKKARİ - Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari ili Yüksekova ilçesindeki, İkiyaka Dağları'nda gerçekleştirilen intikal sırasında askeri personelin denk geldiği dağ keçisi sürüsünü paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mekanın gerçek sahipleri geri geldi" ifadesiyle PKK'lı teröristlerden temizlenen dağların, gerçek sahibi olan dağ keçilerine kavuşturulduğunu belirtti. Ayrıca paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahramanca mücadelesi ve başarılı operasyonları sonucu terörden temizlenen Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları, artık doğadaki sevimli dostlarımıza emanet" ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 17:49 - Kaynak: İHA
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