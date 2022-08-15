Milli Savunma Bakanlığı'ndan "F-16" açıklaması: ABD tarafından yapılan davet üzerine, teknik heyet ABD'ye gitmiştir - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan "F-16" açıklaması: ABD tarafından yapılan davet üzerine, teknik heyet ABD'ye gitmiştir

15.08.2022 12:28
Milli Savunma Bakanlığı'ndan "F-16" açıklaması: ABD tarafından yapılan davet üzerine, teknik heyet ABD'ye gitmiştir

MSB teknik heyeti, F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD'ye gitti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Millî Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında Türkiye'de üç toplantı yapıldığını belirtti.

MSB Twitter hesabından, teknik heyetin F-16 görüşmeleri için ABD'ye gittiğini açıkladı.

ABD DAVET ETTİ

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında; Aralık-2021, Şubat, Mart-2022 aylarında olmak üzere Türkiye'de üç toplantı icra edilmiştir.

F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitmiştir."

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MSB: Bakanlık teknik heyeti, F-16 görüşmesi için ABD'ye gitti MSB: Bakanlık teknik heyeti, F-16 görüşmesi için ABD'ye gitti MSB: F-16 tedariki ve modernizasyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, ABD'nin daveti üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak... MSB: F-16 tedariki ve modernizasyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, ABD'nin daveti üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak...

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'F-16' açıklaması: ABD tarafından yapılan davet üzerine, teknik heyet ABD'ye gitmiştir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı'ndan "F-16" açıklaması: ABD tarafından yapılan davet üzerine, teknik heyet ABD'ye gitmiştir - Son Dakika
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