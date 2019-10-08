Son Dakika Haberleri: Milli savunma bakanlığı'ndan 'güvenli bölge' için hazırız mesajı
Son Dakika Güncel Milli savunma bakanlığı'ndan 'güvenli bölge' için hazırız mesajı

Milli savunma bakanlığı'ndan 'güvenli bölge' için hazırız mesajı

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığından, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/PYD- YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele ve bu bölgede oluşturulmak istenen Güvenli Bölge harekatıyla ilgili açıklama yapıldı.

Milli savunma bakanlığı'ndan 'güvenli bölge' için hazırız mesajı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığından, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/PYD- YPG- SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele ve bu bölgede oluşturulmak istenen Güvenli Bölge harekatıyla ilgili açıklama yapıldı. Sosyal medya üzerinden "Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekatı için hazırdır" ifadesinin yer aldığı paylaşım, binlerce beğeni aldı.

'AZİM VE KARARLILIKLA' VURGUSU

Bakanlığın, resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD- YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekatı için hazırdır."

SDG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:58 Kaynak: DHA
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