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Milli Savunma Bakanlığı'ndan İrfan Can Kahveci'ye destek

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, asker selamı verdiği için UEFA'nın hakkında soruşturma başlattığı İrfan Can Kahveci'ye destek verdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İrfan Can Kahveci'ye destek, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, asker selamı verdiği için UEFA'nın hakkında soruşturma başlattığı İrfan Can Kahveci'ye destek verdi.


UEFA Avrupa Ligi 3'üncü hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir'in evinde Wolfsberger'i 1-0 mağlup ettiği mücadelede galibiyet golünü atan ve golün ardından asker selamı veren İrfan Can Kahveci'ye bu hareketi dolayısıyla UEFA tarafından soruşturma başlatıldı. Kahveci için başlatılan bu soruşturmada, oyuncuya bir destek de Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, "İrfan Can Kahveci kardeşimiz; Her şutun gol olsun, Mehmetçik'ten sana selam olsun!" başlığıyla sosyal medyadan paylaştığı video ile oyuncuya destek oldu.


İrfan Can Kahveci, maçın ardından verdiği röportajda "Umarım daha çok gol atar ve daha çok asker selamı veririm" açıklamasında bulunarak attığı her golde asker selamı vereceğini dile getirmişti.



İrfan Can Kahveci kardeşimiz;


Her şutun gol olsun,


Mehmetçik'ten sana selam olsun! @irfankahveci pic.twitter.com/9DzTqzlOwu


— T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 30, 2019


İrfan Can Kahveci, UEFA Avrupa Ligi maçında Wolfsberger'e gol attıktan sonra asker selamı vermiş ve mücadele sonrası bu açıklamaları yapmıştı...

İrfan Can Kahveci, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:27 
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