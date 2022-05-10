Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsviçre'deki 23 Nisan kutlamasına saldıranlara ayar: Yiğitlerimiz sizi üzmeye devam edecek - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsviçre'deki 23 Nisan kutlamasına saldıranlara ayar: Yiğitlerimiz sizi üzmeye devam edecek

10.05.2022 08:35
Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsviçre'deki 23 Nisan kutlamasına saldıranlara ayar: Yiğitlerimiz sizi üzmeye devam edecek

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen dün yapılan "23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali"ne yönelik terör örgütü PKK yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıda en az 6 kişi yaralanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada saldırıya sert tepki gösterilerek, karlı bir dağ başındaki bir askerin fotoğrafı paylaşıldı ve "Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek!" denildi.

MSB'nin sosyal medya hesaplarında, İsviçre'nin Basel kentinde 23 Nisan etkinliklerine saldırıda bulunan terör örgütü PKK yandaşlarıyla ilgili paylaşım yapıldı.

MSB: YİĞİTLERİMİZ, TERÖRİSTLERİ İNCİTMEYE DEVAM EDECEK!

"İNCETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan tweet'te, "Kimse endişelenmesin! Avrupa'nın orta yerinde çocuklara saldıracak kadar alçaklaşan bebek katillerine, hak ettikleri cezayı korkudan saklandıkları inlerine kadar bizzat götürüyoruz! Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek!" ifadeleri yer aldı.

MSB: YİĞİTLERİMİZ, TERÖRİSTLERİ İNCİTMEYE DEVAM EDECEK!

NE OLMUŞTU?

Her sene yapılan 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali, yaklaşık 1000'in üzerinde Türk'ün katılımıyla 8 Mayıs'ta Basel Meydanı'nda düzenlenmişti. Festivalin ardından PKK destekçisi olduğu öğrenilen bir grup, katılımcılara saldırmış, olayda en az 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Türk Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınamış, eylemin faillerinin adalete teslim edilmesi çağrısında bulunmuştu.

MSB: YİĞİTLERİMİZ, TERÖRİSTLERİ İNCİTMEYE DEVAM EDECEK!
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23 Nisan, İsviçre, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsviçre'deki 23 Nisan kutlamasına saldıranlara ayar: Yiğitlerimiz sizi üzmeye devam edecek - Son Dakika


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