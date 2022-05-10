Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsviçre'deki 23 Nisan kutlamasına saldıranlara ayar: Yiğitlerimiz sizi üzmeye devam edecek - Son Dakika

Kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan tweet'te, "Kimse endişelenmesin! Avrupa'nın orta yerinde çocuklara saldıracak kadar alçaklaşan bebek katillerine, hak ettikleri cezayı korkudan saklandıkları inlerine kadar bizzat götürüyoruz! Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek!" ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Her sene yapılan 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali, yaklaşık 1000'in üzerinde Türk'ün katılımıyla 8 Mayıs'ta Basel Meydanı'nda düzenlenmişti. Festivalin ardından PKK destekçisi olduğu öğrenilen bir grup, katılımcılara saldırmış, olayda en az 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Türk Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınamış, eylemin faillerinin adalete teslim edilmesi çağrısında bulunmuştu.