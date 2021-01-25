Milli Savunma Bakanlığı'ndan kar altındaki Anıtkabir paylaşımı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı Twitter'dan kar yağışı sonrası Anitkabir'de havadan çekilen görüntüleri paylaştı.

Bakanlık yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

"Karlı bir Ankara gününde Anıtkabir'i havadan görüntüledik. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."

(Ali Nargüner/İHA)