Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı Twitter'dan kar yağışı sonrası Anitkabir'de havadan çekilen görüntüleri paylaştı.
Bakanlık yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:
"Karlı bir Ankara gününde Anıtkabir'i havadan görüntüledik. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."
(Ali Nargüner/İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Milli Savunma Bakanlığı'ndan kar altındaki Anıtkabir paylaşımı - Son Dakika