Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Kış-2019' Tatbikatı Klibi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Kış-2019' Tatbikatı Klibi

17 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Kış-2019' tatbikatı klibiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kars'ta gerçekleştirdiği 'Kış-2019' tatbikatına ilişkin hazırlanan video klibi, Twitter adresinden paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Kış-2019' Tatbikatı Klibi, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Kış-2019' tatbikatı klibi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kars'ta gerçekleştirdiği 'Kış-2019' tatbikatına ilişkin hazırlanan video klibi, Twitter adresinden paylaştı.

9'uncu Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üst Çavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirilen tatbikat, 15 ülkenin yer almasıyla ilk kez uluslararası katılımla gerçekleşti. 'Atmaca' ve 'Şahin' ülkeleri arasında yaşanan gerginlik sonrası çıkan harp senaryosunun gerçekleştirildiği tatbikata ilişkin havadan ve karadan çekilen görüntülerle hazırlanan video klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Video klip

Haber:  ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:20 Kaynak: DHA

TSK, Kars, Milli Savunma Bakanlığı, Güncel
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