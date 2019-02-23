Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Kış-2019' Tatbikatı Klibi
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Kış-2019' tatbikatı klibiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kars'ta gerçekleştirdiği 'Kış-2019' tatbikatına ilişkin hazırlanan video klibi, Twitter adresinden paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı
'ndan 'Kış-2019' tatbikatı klibi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin Kars
'ta gerçekleştirdiği 'Kış-2019' tatbikatına ilişkin hazırlanan video klibi, Twitter
adresinden paylaştı.
9'uncu Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, 14'üncü Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığı tarafından Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üst Çavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirilen tatbikat, 15 ülkenin yer almasıyla ilk kez uluslararası katılımla gerçekleşti. 'Atmaca' ve 'Şahin' ülkeleri arasında yaşanan gerginlik sonrası çıkan harp senaryosunun gerçekleştirildiği tatbikata ilişkin havadan ve karadan çekilen görüntülerle hazırlanan video klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:41 Kaynak: DHA
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