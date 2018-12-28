Milli Savunma Bakanlığı'ndan Menbiç Açıklaması
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Menbiç kentindeki gelişmelerle ilgili, "Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsız hale getirecek kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durma konusunda uyarıyoruz" açıklaması yaptı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye
'nin Menbiç kentindeki gelişmelerle ilgili, "Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsız hale getirecek kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durma konusunda uyarıyoruz" açıklaması yaptı.
Bakanlık, Menbiç'le ilgili gelişmeler kapsamında doğruluğu şüpheli birtakım açıklamalar yapıldığını belirterek şunları kaydetti:
"Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden YPG/ PKK
terör örgütünün, bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur. Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsız hale getirecek kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durma konusunda uyarıyoruz. Konu tarafımızdan yakinen takip edilmektedir." - Ankara
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:50 Kaynak: DHA
ÖSO Sözcüsü: Suriye Ordusunun Münbiç'e Girdiği İddiaları Doğru Değil
Rusya'dan Münbiç Açıklaması: Türkiye'nin Operasyonuna Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Açısından Yaklaşıyoruz
Erdoğan'dan Münbiç Bilmecesine İlk Yorum: Kesinleşmiş Bir Şey Yok
45'i Kanser Olmak Üzere 413 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı