Milli Savunma Bakanlığı'ndan Menbiç Açıklaması

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ÖSO Sözcüsü: Suriye Ordusunun Münbiç'e Girdiği İddiaları Doğru Değil

Erdoğan'dan Münbiç Bilmecesine İlk Yorum: Kesinleşmiş Bir Şey Yok

45'i Kanser Olmak Üzere 413 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı