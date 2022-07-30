Yunanistan'ın Ege Denizi'nde geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı - Son Dakika
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Yunanistan'ın Ege Denizi'nde geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

30.07.2022 16:31
Yunanistan'ın Ege Denizi'nde geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Ege Denizi'nde, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği tespit edilen mülteci botlarındaki göçmenlerin kurtarıldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Ege Denizi'nde, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği tespit edilen mülteci botlarındaki göçmenlerin kurtarıldığı bildirildi.

MSB'den yapılan paylaşımda, Deniz Kuvvetlerine ait İHA'ların, Çeşme'nin batısında Yunanistan'a ait P-930 sahil güvenlik botu tarafından 2 adet mülteci botu ile düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiğini tespit ettiği belirtildi.

Açıklamada, durumun ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek, düzensiz göçmenlerin sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarıldığı kaydedildi.

Arıca paylaşımda, düzensiz göçmenlerin kurtarılmasına ilişkin görüntülere de yer verildi.

YORUMLAR
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YUNANİSTAN TARAFINDAN EGE'DE GERİ İTİLEN MÜLTECİLER KURTARILDI YUNANİSTAN TARAFINDAN EGE'DE GERİ İTİLEN MÜLTECİLER KURTARILDI Yunanistan tarafından itilen düzensiz göçmenler Sahil güvenlik unsurlarınca kurtarıldı Yunanistan tarafından itilen düzensiz göçmenler Sahil güvenlik unsurlarınca kurtarıldı
Kaynak: AA

Ege Denizi, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'ın Ege Denizi'nde geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'ın Ege Denizi'nde geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı - Son Dakika
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