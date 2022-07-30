MSB'den yapılan paylaşımda, Deniz Kuvvetlerine ait İHA'ların, Çeşme 'nin batısında Yunanistan'a ait P-930 sahil güvenlik botu tarafından 2 adet mülteci botu ile düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiğini tespit ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Ege Denizi, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan'ın Ege Denizi'nde geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.