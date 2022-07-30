MSB:  13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB:  13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

30.07.2022 20:28
MSB:  13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Saldırı hazırlığında olan 13 PKK/ YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


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Kaynak: DHA

YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB:  13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB:  13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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