Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü gemi, saat 21.00'de İstanbul Boğazı'na yanaşacak

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Ukrayna'dan kalkan mısır yüklü geminin, saat 21.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na ulaşması beklendiği belirtildi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmektedir. Geminin müşterek denetleme timi tarafından denetimine yarın sabah başlanacaktır" denildi.
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