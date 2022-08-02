MSB'den yapılan açıklamada, "Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmektedir. Geminin müşterek denetleme timi tarafından denetimine yarın sabah başlanacaktır" denildi.

Kaynak: DHA

İstanbul Boğazı, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü gemi, saat 21.00'de İstanbul Boğazı'na yanaşacak - Son Dakika

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