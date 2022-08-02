Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü gemi, saat 21.00'de İstanbul Boğazı'na yanaşacak - Son Dakika
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Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü gemi, saat 21.00'de İstanbul Boğazı'na yanaşacak

02.08.2022 19:05
Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü gemi, saat 21.00'de İstanbul Boğazı'na yanaşacak

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Ukrayna'dan kalkan mısır yüklü geminin, saat 21.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na ulaşması beklendiği belirtildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Ukrayna'dan kalkan mısır yüklü geminin, saat 21.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na ulaşması beklendiği belirtildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmektedir. Geminin müşterek denetleme timi tarafından denetimine yarın sabah başlanacaktır" denildi.


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MSB'den Odessa Limanı'ndan hareket eden kuru yük gemisine ilişkin açıklama Açıklaması MSB'den Odessa Limanı'ndan hareket eden kuru yük gemisine ilişkin açıklama Açıklaması MSB: 'Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine... MSB: 'Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine...
Kaynak: DHA

İstanbul Boğazı, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü gemi, saat 21.00'de İstanbul Boğazı'na yanaşacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü gemi, saat 21.00'de İstanbul Boğazı'na yanaşacak - Son Dakika
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