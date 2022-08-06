Anlaşma kapsamında 4 tahıl gemisi daha Ukrayna'dan yola çıkıyor!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) "Yarın 1'i Odessa'dan 3'ü Çernomorsk'tan olmak üzere 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı planlanmıştır" açıklaması yapıldı.

"4 GEMİ ÇIKACAK, 1 BOŞ GEMİ GİRECEK"

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temasları ve İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki yoğun çalışma ve koordinasyon sonucunda; yarın 1'i Odessa'dan, 3'ü Çernomorsk'tan olmak üzere 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı, 1 boş geminin ise Ukrayna limanlarına girişi planlanmıştır. Sevkiyatlar için hazırlık ve koordinelere devam edilmektedir."