Milli Savunma Bakanlığı'ndan Saldırı Açıklaması
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde yer alan bir üs bölgesine PKK terör örgütünün saldırı gerçekleştirdiğini, kısmi araç ve malzeme hasarı oluştuğunu açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak
kuzeyinde yer alan bir üs bölgesine PKK
terör örgütünün saldırı gerçekleştirdiğini, kısmi araç ve malzeme hasarı oluştuğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provakasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur. Olayla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır" denildi.
ANKARA, -
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:33 Kaynak: DHA
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