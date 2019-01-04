Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sarıkamış Şehitleri İçin Klip

Milli Savunma Bakanlığı, Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Sarıkamış şehitleri için bir klip yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Sarıkamış şehitleri için bir klip yayınladı. Klip, "Sarıkamış şehitlerini rahmet ve minnetle anıyor, hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" notuyla paylaşıldı.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü mesajı yayınladı. Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Değerli Mesai ve Silah Arkadaşlarım, Yüreği vatan ve millet sevgisiyle çarpan Mehmetçiklerimizin üstün bir cesaret ve fedakarlık gösterdikleri Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümünde aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu harekatın icrasında, Mehmetçiklerimizin ağır kış şartlarına ve her türlü zorluğa aldırış etmeden, milli ve manevi değerlerimiz uğruna 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde şehadet mertebesine ulaşmaları, hafızalarımızda derin izler bırakmıştır. 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda' dizesinde de ifade edildiği gibi şanlı tarihimiz boyunca kutsal vatan toprağının her karışını mübarek kanıyla sulayan şehitlerimizin Sarıkamış Harekatı'ndaki fedakarlıkları da vatana adanmışlık destanı olarak tarihe geçmiştir. Ayrıca, Allahüekber Dağları'nda emre itaat ve vazifeye sadakat duygularıyla şehit olan on binlerce vatan evladının yanı sıra, onlara kışlık giysi, erzak ve mühimmat yetiştirmek için yola çıkan ve Karadeniz'de batırılan Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa gemilerimizin fedakar personeli de Sarıkamış'ın Deniz Şehitleri olarak tarihimizdeki mümtaz yerlerini almıştır. 'Şehitler ölmez!ö inancını benimseyen ve Yunus Emre'nin "Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil.ö anlayışına sahip bir kültürle yoğrulan asil milletimiz; şehitlerimizin kahramanlık ve fedakarlıklarını nesiller boyu saygı ve minnet duygularıyla hatırlayacak, aziz hatıralarını sonsuza kadar yaşatacaktır. Sarıkamış şehitlerini yad ettiğimiz bu anlamlı günde, 'tek millet, iki devlet' ifadesinin güzide bir örneğini sergileyen kardeş Azerbaycan halkının Nargin Adası'nda zorunlu ikamete tabi tutulan Mehmetçiklerimize yaptığı yardımları da şükranla anıyoruz.



MÜCADELEMİZ TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR DEVAM EDECEKTİR



Yedi iklim, üç kıtaya barış, adalet ve huzur götüren, mazlumun yanında, zalimin karşısında duran, milli ve manevi değerleri uğruna Sarıkamış'taki gibi her türlü fedakarlığı gösteren atalarımızdan aldığımız ilhamla bugün de vatanımıza ve asil milletimize yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz. Bu mücadelemiz, başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere, asil milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden tüm terör örgütleri etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Sarıkamış şehitleri başta olmak üzere canlarını bayraklaşan vatan toprakları uğruna feda eden bütün aziz şehitlerimizi; ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve tüm mensuplarımızı rahmet ve minnetle yad ediyor; kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum."



Görüntü dökümü



-Şehitler için hazırlanan klipten genel ve detaylar



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