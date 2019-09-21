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Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Savaş Yönetim Sistemi ADVENT" ile yapılan atış paylaşımı

32 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Savaş Yönetim Sistemi ADVENT" ile yapılan atış paylaşımıANKARA - Milli savunma Bakanlığı, Ağ Destekli Veri Entegre " Savaş Yönetim Sistemi ADVENT" ile TCG KINALIADA Gemimizden ilk fiili silah atışlarının görüntüsünü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Savaş Yönetim Sistemi ADVENT" ile yapılan atış paylaşımı

ANKARA - Milli savunma Bakanlığı, Ağ Destekli Veri Entegre " Savaş Yönetim Sistemi ADVENT" ile TCG KINALIADA Gemimizden ilk fiili silah atışlarının görüntüsünü paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tamamen milli olarak Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve HAVELSAN A.Ş. mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre " Savaş Yönetim Sistemi ADVENT" ile TCG KINALIADA Gemimizden ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Savaş Yönetim Sistemi ADVENT ile yapılan atış paylaşımı

ADVENT, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:50 Kaynak: İHA
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