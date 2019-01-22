Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Sıfır Atık' Projesine Destek

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Sıfır Atık' Projesine Destek

48 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'sıfır atık' projesine destekMİLLİ Savunma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen 'sıfır atık' projesine destek verdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Sıfır Atık' Projesine Destek, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'sıfır atık' projesine destek

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen 'sıfır atık' projesine destek verdi.

Bakanlık tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce 'sıfır atık' projesi kapsamında yürütülen çalışmalar anlatıldı. 4 dakika 45 saniyelik videoda, limanlarda oluşan kirliliğe anında müdahale edildiği, yüzer kıyı birliklerinde oluşan atıkların kaynağında ayrıştırılıp lisanslı firmalara, sağlık hizmetlerinde oluşan tıbbi atıkların belediyelerin sistemine teslim edildiği, uçak yıkama faaliyetlerinde oluşan atık suların arıtma tesisinde arıtılıp kanalizasyona deşarj edildiği, tatbikat ve operasyonlarda oluşan mühimmat atıklarının da ekonomiye geri kazandırılması amacıyla Makina Kimya Endüstrisi'ne teslim edildiği görüntülerle anlatıldı. Videoda, Sıfır atık projesi ile israfı önlüyor, atık miktarını azaltıyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:14 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Güncel
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