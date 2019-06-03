Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı'ndan televizyon programındaki ifadelere tepki
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan televizyon programındaki ifadelere tepki

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetleri generallerine yönelik ifadelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan televizyon programındaki ifadelere tepki, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetleri generallerine yönelik ifadelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1 Haziran 2019 tarihinde yayınlanan televizyon programında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan generaller hakkında hakarete varan tahripkar dil kullanıldığı ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi:
"Asil milletimizin güvenliği ve bekası uğrunda, yargı ve istihbaratla yakın işbirliği içinde FETÖ ile her türlü mücadeleyi yapan, PKK/YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı operasyonları icra eden ve tüm vazifelerini büyük bir ciddiyet ve samimiyetle yerine getirme gayreti içinde olan Türk Silahlı Kuvvetlerini komuta eden generalleri toplum nezdinde aşağılamaya çalışmak ordumuza ve asil milletimizin hak ve menfaatlerine zarar vermektedir. Er'inden generaline kadar bir ve bütün olan Türk Silahlı Kuvvetleri asil milletimizin bağrından çıkmıştır. Yurt içinde ve sınır ötesinde düzenlenen çok sayıda operasyonların başarıyla icra edildiği bir dönemde yapılan bu tür sorumsuz ve düzeysiz açıklamaların tüm ordu mensuplarımızın olduğu kadar milletimizin de moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır. Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, daima demokrasiye bağlı, milletinin emrinde, görevinin başında, 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı ile yurdun ve dünyanın dört bir köşesinde yaz kış, gece gündüz, dağ bayır demeden fedakarca görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli generallerine karşı yapılan bu hadsiz, yakışıksız ve yasal sınırları aşan açıklamayı, hukuki tüm yollar saklı kalmak kaydıyla şiddetle kınıyor, yasal süreçlerin yakından takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ediyoruz."


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:53 Kaynak: DHA
Politika
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