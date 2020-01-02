Milli savunma bakanlığı'ndan terörden temizlenen tel abyad'da esnaf için huzur ve güven hakim... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli savunma bakanlığı'ndan terörden temizlenen tel abyad'da esnaf için huzur ve güven hakim... - Son Dakika

Milli savunma bakanlığı'ndan terörden temizlenen tel abyad'da esnaf için huzur ve güven hakim...

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Terörden temizlenen Tel Abyad'da esnaf için huzur ve güven hakim paylaşımı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Terörden temizlenen Tel Abyad'da esnaf için huzur ve güven hakim paylaşımı

Milli savunma bakanlığı'ndan terörden temizlenen tel abyad'da esnaf için huzur ve güven hakim...

Milli Savunma Bakanlığı, Telabyad, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 07:24 Kaynak: DHA
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