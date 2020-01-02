Milli savunma bakanlığı'ndan terörden temizlenen tel abyad'da esnaf için huzur ve güven hakim... - Son Dakika

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Milli savunma bakanlığı'ndan terörden temizlenen tel abyad'da esnaf için huzur ve güven hakim...
7 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Terörden temizlenen Tel Abyad'da esnaf için huzur ve güven hakim paylaşımı. Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 07:24 Kaynak: DHA
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