Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yeni Zelanda'daki Terör Saldırına Tepki

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yeni Zelanda'daki Terör Saldırına Tepki

42 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısıyla ilgili, "Terör eylemini gerçekleştirenlerle birlikte hamilerini de lanetliyoruz" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yeni Zelanda'daki Terör Saldırına Tepki, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı,  Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısıyla ilgili, "Terör eylemini gerçekleştirenlerle birlikte hamilerini de lanetliyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yeni Zelanda'da Cuma namazı sırasında Müslümanları canice hedef alan katliamı en sert şekilde kınıyor, terör eylemini gerçekleştirenlerle birlikte hamilerini de lanetliyoruz. Sapık ruhlu teröristlerin bu alçak ve vahşi saldırısında hayatını kaybeden Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:53 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bangladeş Kriket Milli Takımı,Yeni Zelanda'daki Kanlı Saldırıdan Son Anda Kurtulmuş Son Dakika! Erdoğan: Yeni Zelanda'da 3 Türk Yaralandı, Biri ile Telefonda Görüştüm

Demba Ba'dan Cami Saldırısına Sert Tepki Yeni Zelanda'daki Katliamda Saldırganın Dinlediği Müzik Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 16:35:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yeni Zelanda'daki Terör Saldırına Tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]