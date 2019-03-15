Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yeni Zelanda'daki Terör Saldırına Tepki

Milli Savunma Bakanlığı, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısıyla ilgili, "Terör eylemini gerçekleştirenlerle birlikte hamilerini de lanetliyoruz" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısıyla ilgili, "Terör eylemini gerçekleştirenlerle birlikte hamilerini de lanetliyoruz" açıklamasında bulundu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yeni Zelanda'da Cuma namazı sırasında Müslümanları canice hedef alan katliamı en sert şekilde kınıyor, terör eylemini gerçekleştirenlerle birlikte hamilerini de lanetliyoruz. Sapık ruhlu teröristlerin bu alçak ve vahşi saldırısında hayatını kaybeden Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.



Haber: ANKARA, -

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