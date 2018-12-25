Milli Savunma Bakanlığı: Netanyahu'nun Türk Ordusu Aleyhindeki Yersiz, Ftiralarını Reddediyoruz
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarına resmi Twıtter adresinden yanıt verdi.
Milli Savunma Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarına resmi Twıtter adresinden yanıt verdi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Ülkesindeki yolsuzluk suçlamaları ve siyasi sorunlar karşısında dikkatleri başka yere çekmeye çalışan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türk Ordusu aleyhindeki yersiz, mesnetsiz ve gerçek dışı iftiralarını reddediyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:10 Kaynak: DHA
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