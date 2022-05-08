Milli Savunma Bakanlığı'nın Anneler Günü'ne özel yayınladığı video tıklanma rekoru kırdı - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı'nın Anneler Günü'ne özel yayınladığı video tıklanma rekoru kırdı

08.05.2022 13:44

Milli Savunma Bakanlığı'nın 8 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla yayınladığı video sosyal medyada büyük beğeni topladı. Türk askerlerinin anneleriyle birlikte olan fotoğrafları ile operasyonlara ait görüntülerin yer aldığı videoya tıklanma rekoru kırdı.

Milli Savunma Bakanlığı, her Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

VİDEOYA BEĞENİ YAĞDI

Kahraman Türk askerlerinin anneleri ile birlikte olan fotoğraflarının ve operasyonlara ait görüntülerin yer aldığı video, kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.

"ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN"

Paylaşımda, "Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Bütün annelerimize sağlık, mutluluk ve huzur dolu güzel günler dileriz" ifadelerine yer verildi.

"DAİMA BAŞ TACIMIZDIR"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Anneler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Karşılıksız sevginin, sabır, şefkat, fedakarlık gibi insani değerlerin timsali ve ilk öğretmenimiz olan annelerin bu anlamlı gününü en içten duygularımla kutluyorum. Anneler; hayata gözlerimizi açtığımız andan itibaren bizler için sıcak bir yuva, yaralarımıza merhem, dertlerimize derman, sığınacağımız güvenli bir limandır. Hayatının her anını çocuklarına vakfeden saygıdeğer annelerimiz; engin hoşgörüsü, sevgi ve merhamet dolu yürekleriyle sağlıklı, huzurlu ve barış dolu bir toplum yaşantısının oluşmasında ve böylelikle güçlü bir toplum yapısının inşa edilmesinde de önemli rol oynamaktadır. Bizler, 'ana gibi yar olmaz' diyen ve 'cennetin anaların ayakları altında' olduğuna inanan bir kültürün mensuplarıyız. Bu nedenle en yüksek saygıyı ve en derin sevgiyi hak eden kıymetli anneler daima baş tacımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere, şu anda karada, denizde ve havada zorlu arazi ve iklim şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan tüm silah ve mesai arkadaşlarımın kıymetli annelerine şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete intikal etmiş tüm annelerimizi de saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Anneler Günü, Mayıs, Milli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı'nın Anneler Günü'ne özel yayınladığı video tıklanma rekoru kırdı - Son Dakika


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