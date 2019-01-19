Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı'nın Basın Toplantısı (1)

Milli Savunma Bakanlığı'nın Basın Toplantısı (1)

1 saat önce

- Basın toplantısından detay Gazetecilerden detaylar Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop'un açıklamaları ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2018 yılı içinde ve yıl sonundan itibaren bugüne kadar geçen sürede meydana gelen...

- Basın toplantısından detay
Gazetecilerden detaylar
Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop'un açıklamaları ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2018 yılı içinde ve yıl sonundan itibaren bugüne kadar geçen sürede meydana gelen olaylarla ilgili basın toplantısı düzenlendi. (1)

Milli Savunma Bakanlığı: "2018'in başından bugüne kadar 74'ü sözde lider kadroda toplam 2 bin 442 terörist etkisiz hale getirildi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:47 Kaynak: AA

Halkla İlişkiler, Milli Savunma Bakanlığı, Güncel
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