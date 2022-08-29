Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı video klip ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, '100'üncü Yılında Büyük Zaferin Ayak Sesleri-4' başlığıyla bir video klip yayınladı.
Bakanlık videoyu; "29 Ağustos 1922, Büyük Taarruz'un 4'üncü günü… Türk ordusunda başarı, Yunan ordusundaysa çekilme, dağınıklık ve umutsuzluk hakimdi. Türk ordusu Yunan kuvvetlerini dört bir yandan sarmıştı" notuyla paylaştı.
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