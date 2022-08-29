"100'üncü Yılında Büyük Zaferin Ayak Sesleri - 4"

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Bakanlık videoyu; "29 Ağustos 1922, Büyük Taarruz'un 4'üncü günü… Türk ordusunda başarı, Yunan ordusundaysa çekilme, dağınıklık ve umutsuzluk hakimdi. Türk ordusu Yunan kuvvetlerini dört bir yandan sarmıştı" notuyla paylaştı.

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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

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