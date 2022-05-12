Milli Savunma Bakanlığı operasyon başlattı! 21 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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Hudut karakoluna yapılan saldırıda yaralanan askerlerden biri şehit oldu

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YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen havan saldırısı sonucu, 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaş yaralandı. Yaralanan 4 askerden biri şehit düştü. Terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısı sonrasında ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları gerçekleştirildi.

BÖLGEDEN DUMANLAR YÜKSELDİ

Atışların ardından Gaziantep'in Karkamış ilçesinin doğu bölgesinde yer alan Aynularap'ın batısında yer alan terör örgütü mensuplarının yerleştiği bölgelerden dumanlar yükselmeye başladı. Bölgenin TSK unsurlarınca ateş altına alınmasıyla bazı terör hedeflerinden de alevler yükseldi.

21 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terörist saldırısı sonrası başlatılan "meşru müdafaa" ve "cezalandırma atışları" sonucunda etkisiz haline getirilen terörist sayısının 21'e yükseldiği, cezalandırma atışlarına ise devam edildiği kaydedildi.

"ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE BIRAKILMAMIŞTIR"

Açıklamada, "Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Milletimizin huzur ve güvenliğine karşı ter türlü girişime misliyle karşılık verilmektedir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edilecektir." ifadesine yer verildi.