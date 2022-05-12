YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen havan saldırısı sonucu, 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaş yaralandı. Yaralanan 4 askerden biri şehit düştü. Terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısı sonrasında ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları gerçekleştirildi.
Atışların ardından Gaziantep'in Karkamış ilçesinin doğu bölgesinde yer alan Aynularap'ın batısında yer alan terör örgütü mensuplarının yerleştiği bölgelerden dumanlar yükselmeye başladı. Bölgenin TSK unsurlarınca ateş altına alınmasıyla bazı terör hedeflerinden de alevler yükseldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terörist saldırısı sonrası başlatılan "meşru müdafaa" ve "cezalandırma atışları" sonucunda etkisiz haline getirilen terörist sayısının 21'e yükseldiği, cezalandırma atışlarına ise devam edildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Milletimizin huzur ve güvenliğine karşı ter türlü girişime misliyle karşılık verilmektedir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edilecektir." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanlığı operasyon başlattı! 21 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika