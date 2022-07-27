Pençe Harekatı'nda 1 asker şehit düştü - Son Dakika
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Pençe Harekatı'nda 1 asker şehit düştü

27.07.2022 11:47
Pençe Harekatı'nda 1 asker şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe 1-2 Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyetleri esnasında El Yapımı Patlayıcı'nın (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek'in kaldırıldığı hastanede şehit düştüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe 1-2 Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyetleri esnasında El Yapımı Patlayıcı'nın (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek'in kaldırıldığı hastanede şehit düştüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pençe 1-2 Harekat bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde arama tarama faaliyeti esnasında EYP patlaması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pençe Harekatı'nda 1 asker şehit düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pençe Harekatı'nda 1 asker şehit düştü - Son Dakika
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